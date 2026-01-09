Saisie du pétrolier "Marinera" par les Etats-Unis: Moscou dit que Washington a libéré les deux membres d'équipage russes

Les forces militaires américaines avaient pris le contrôle du navire dans l'Atlantique nord après une traque en haute mer de plusieurs jours.

Le pétrolier Bella 1 (depuis renommé Marinera), dans le détroit de Singapour, en mars 2025 (illustration) ( AFP / HAKON RIMMEREID )

Deux jours après l'opération spectaculaire qui a mené à la saisie du pétrolier "Marinera", la Russie a indiqué vendredi 9 janvier que Washington avait accédé à sa requête et libéré deux membres russes de l'équipage du navire battant pavillon russe saisi cette semaine par les Etats-Unis dans l'Atlantique nord. Nommé à l'origine "Bella 1", le Marinera battait à l'origine pavillon du Guyana, avant que les autorités russes ne changent à la hâte son nom et la nationalité de rattachement du navire. Plusieurs médias internationaux ont fait état d'un équipage composé d'une majorité d'Ukrainiens, accompagnés d'Indiens, Géorgiens, ainsi que deux Russes.

"Gratitude" de Moscou

"En réponse à notre requête, le président américain Donald Trump a pris la décision de libérer deux citoyens russes membres de l'équipage du pétrolier Marinera", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova dans un communiqué, exprimant la "gratitude" de Moscou.

Le navire a été intercepté par les autorités américaines mercredi, qui l'accusent de faire partie d'une flotte fantôme servant à contourner les sanctions américaines en transportant du pétrole vénézuélien, russe et iranien, et de naviguer sous un faux drapeau. Moscou affirme que le navire a obtenu une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon russe.

L'envoyé spécial de Moscou Kirill Dmitriev a déclaré vendredi sur Telegram que le président Trump avait "pris la décision de libérer tous les Russes" à bord du Marinera. Washington avait précédemment annoncé que "l'équipage sera poursuivi". La Russie avait accusé jeudi les Etats-Unis d'attiser des "tensions militaires et politiques" et s'était inquiété que "Washington soit disposé à susciter de graves crises internationales".