Moins de deux ans après l'arrêt des médicaments contre l'obésité, les problèmes de poids et de santé réapparaissent, selon une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nancy Lapid

Lorsque les patients arrêtent de prendre des médicaments amaigrissants, les effets bénéfiques de ces médicaments sur le poids et d'autres problèmes de santé disparaissent en l'espace de deux ans, selon une vaste analyse de recherches antérieures.

En examinant les données de 9 341 patients obèses ou en surpoids traités dans 37 études avec l'un des 18 différents médicaments amaigrissants, les chercheurs ont constaté qu'ils reprenaient en moyenne près d'une livre (0,4 kg) par mois après l'arrêt des médicaments, et qu'ils devaient retrouver leur poids d'avant le traitement au bout de 1,7 an.

Les facteurs de risque pour la santé cardiaque, tels que la tension artérielle et le taux de cholestérol, qui ont bénéficié des médicaments, devraient revenir à leur niveau d'avant le traitement dans un délai moyen de 1,4 an après l'arrêt des médicaments, selon un rapport de l'étude publié dans The BMJ.

Environ la moitié des patients avaient pris des médicaments GLP-1, dont 1 776 ont reçu les nouveaux médicaments plus efficaces, le semaglutide, vendu sous le nom d'Ozempic et de Wegovy par Novo Nordisk NOVOb.CO , et le tirzepatide, vendu sous le nom de Mounjaro et de Zepbound par Eli Lilly LLY.N .

Le taux de reprise de poids était plus rapide avec le semaglutide et le tirzepatide, avec une moyenne de près de 1,8 livres (0,8 kg) par mois.

"Mais comme les personnes sous semaglutide ou tirzepatide perdent plus de poids au départ, elles finissent toutes par revenir à leur niveau de base à peu près au même moment", a déclaré le chercheur principal de l'étude, Dimitrios Koutoukidis, de l'Université d'Oxford. Cela correspond à environ 1,5 an avec ces nouveaux médicaments contre 1,7 an après l'arrêt de l'un d'entre eux.

Les chercheurs ont également constaté que, quelle que soit la quantité de poids perdue, la reprise mensuelle de poids était plus rapide avec les médicaments amaigrissants qu'avec les programmes de gestion comportementale du poids.

L'étude rétrospective n'a pas permis de déterminer si certains patients étaient plus susceptibles que d'autres de ne pas reprendre de poids.

"Comprendre qui s'en sort et qui ne s'en sort pas est un peu la question du Graal dans la recherche sur la perte de poids, mais personne n'a encore la réponse à cette question", a déclaré Koutoukidis.