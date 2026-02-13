 Aller au contenu principal
Mohawk en hausse après que les bénéfices du quatrième trimestre ont dépassé les estimations
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions du fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N ont augmenté de près de 2 % à environ 136 $ dans les premiers échanges

** La société affiche des bénéfices pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la demande de construction commerciale compensant la faiblesse de son segment résidentiel

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre est de 2$/action, supérieur aux estimations des analystes de 1,98$/action - données compilées par LSEG

** Elle prévoit un bénéfice par action au premier trimestre de 1,75 à 1,85 $, inférieur aux estimations de 1,93 $

** Chiffre d'affaires net de 2,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 2,68 milliards de dollars

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 25,8 % depuis le début de l'année

