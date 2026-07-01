Modula renouvelle sa confiance à AMA avec un contrat de quatre ans intégrant les nouvelles fonctionnalités IA d’XpertEye

Le groupe italien étend le déploiement d’XpertEye pour renforcer ses opérations de support technique et de maintenance à l’échelle internationale



AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGZC51 – mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce le renouvellement pour quatre ans de son contrat avec Modula, groupe italien spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions automatisées pour l’intralogistique.

Client d’AMA depuis 2021, Modula utilisait jusqu’à présent la solution vidéo d’XpertEye pour faciliter la collaboration à distance entre ses équipes et partenaires. Ce renouvellement marque le passage vers une version plus complète d’XpertEye, intégrant de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle spécialement adaptées aux besoins opérationnels et aux exigences de support d’un acteur industriel international.