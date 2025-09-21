Modi exhorte les Indiens à se débarrasser des produits étrangers dans un contexte de relations tendues avec les États-Unis

Le Premier ministre indien Narendra Modi a demandé dimanche dans un discours public aux citoyens de cesser d'utiliser des produits fabriqués à l'étranger et d'utiliser plutôt des produits locaux, encourageant une campagne d'autosuffisance alors que les liens commerciaux avec les États-Unis se sont détériorés.

Après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les produits indiens importés, Modi a encouragé l'utilisation de produits "Swadeshi", c'est-à-dire fabriqués en Inde. Ses partisans ont lancé des campagnes de boycott de marques américaines, notamment McDonald's

, Pepsi et Apple, qui sont extrêmement populaires en Inde.

"Beaucoup de produits que nous utilisons quotidiennement sont fabriqués à l'étranger, nous ne le savons pas... nous allons devoir nous en débarrasser", a déclaré Narendra Modi dans un discours à la nation avant l'entrée en vigueur, lundi, de réductions généralisées des taxes à la consommation.

"Nous devrions acheter des produits fabriqués en Inde", a-t-il ajouté, sans citer de pays.

L'Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, est un marché important pour les biens de consommation américains, souvent achetés auprès du distributeur en ligne américain Amazon.com

. Au fil des ans, les marques américaines se sont étendues aux petites villes.

Narendra Modi a également demandé aux commerçants de se concentrer sur la vente au détail de produits fabriqués en Inde, arguant que cela stimulerait la croissance économique du pays.

Ces dernières semaines, de nombreuses entreprises ont intensifié la promotion des produits locaux .

Le ministre indien du commerce, Piyush Goyal, devrait se rendre prochainement à Washington pour des négociations commerciales, un voyage qui s'inscrirait dans le cadre des efforts déployés pour apaiser des relations bilatérales tendues.