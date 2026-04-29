Modeste augmentation de la croissance des revenus du cloud de Microsoft déçoit les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture des paragraphes 1 à 3)

La modeste augmentation de la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires du cloud de Microsoft

MSFT.O , annoncée mercredi, n'a pas réussi à impressionner les investisseurs inquiets de la concurrence croissante dans la course à l'intelligence artificielle, entraînant une baisse de près de 2 % de son action en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires de la division Azure, spécialisée dans le cloud computing, a bondi de 40 % sur la période, soit une progression légèrement supérieure aux 39 % enregistrés au cours des trois mois précédents. Ce résultat est conforme aux estimations consensuelles, qui tablaient sur une hausse de 40 %.

Google Cloud, son concurrent plus modeste, a quant à lui affiché une hausse de 63 % de son chiffre d'affaires, dépassant largement les estimations qui tablaient sur une croissance de 50,1 %. Cela a fait grimper les actions d'Alphabet GOOGL.O de plus de 4 %.

Ces résultats interviennent alors que l'adoption mitigée par Microsoft de son assistant Copilot 365 destiné aux entreprises et sa forte dépendance vis-à-vis d'OpenAI ont fait craindre que la société ait perdu son avance initiale dans la course à l'IA.

Les dépenses d'investissement de Microsoft ont augmenté de 49 % pour atteindre 31,9 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal de la société, a annoncé celle-ci mercredi, alors que Wall Street s'attendait à 34,90 milliards de dollars, selon Visible Alpha. Les dépenses s'étaient élevées à 37,5 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Pour renforcer son avantage concurrentiel, Microsoft a intégré de manière agressive la technologie d'Anthropic à son service cloud et à des produits tels que Copilot, dans un contexte de demande croissante pour les modèles du créateur de Claude.

En début de semaine, Microsoft a également revu son accord avec OpenAI afin de s'assurer une part de 20 % des revenus de la start-up jusqu'en 2030, que celle-ci réalise ou non des avancées technologiques.

Mais ce nouvel accord prive également Microsoft de ses droits exclusifs de revente des produits d'OpenAI sur son cloud, alors même que la concurrence s'intensifie de la part d'Alphabet

GOOGL.O et d'Amazon.

Le géant du commerce électronique AMZN.O a déjà commencé à proposer les derniers modèles d'OpenAI et l'outil de codage Codex sur son cloud.

Cette décision pourrait libérer de la capacité de cloud pour Microsoft, qui a imputé le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires à des pénuries et s'en est servi pour justifier ses dépenses massives.

Le financement de ces dépenses a toutefois contraint les entreprises à rechercher des moyens de réduire leurs coûts. Microsoft a lancé au début du mois son premier programme de rachat d'actions par les employés depuis plus de cinq décennies.

Amazon et Meta ont également annoncé des suppressions d'emplois touchant des milliers de salariés.