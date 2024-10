Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: teste un vaccin expérimental contre le norovirus information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Moderna a fait savoir qu'un premier participant areçu une dose dans le cadre d'essai clinique de phase 3 Nova 301 aux USA, évaluant l'efficacité, la sécurité et l'immunogénicité du vaccin expérimental mRNA-1403 contre le norovirus (ou maladie des vomissements hivernaux).



L'étude vise à recruter 25 000 participants dans plusieurs régions du monde, avec un accent sur les adultes âgés de 60 ans et plus, qui sont les plus à risque de complications graves.



Le mRNA-1403 est un vaccin à ARNm conçu pour prévenir la gastro-entérite aiguë modérée à sévère causée par le norovirus, un virus très contagieux responsable de nombreux décès chaque année.





