Moderna se voit refuser l'examen de demande de licence de produit biologique pour un vaccin contre la grippe
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:29

Moderna est attendu en net repli à Wall Street à l'ouverture, après avoir annoncé que le Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) des autorités sanitaires américaines avait décidé de ne pas engager l'examen de la demande de licence de produit biologique pour un vaccin.

Le produit concerné est le mRNA-1010, un vaccin contre la grippe. Le laboratoire a reçu comme unique raison du refus : le choix d'un vaccin antigrippal saisonnier à dose standard homologué comme comparateur. La lettre du CBER cite l'absence d'une étude " adéquate et bien contrôlée " avec un bras comparateur qui " ne reflète pas le meilleur standard de soins disponible ".

