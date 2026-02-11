Moderna se voit refuser l'examen de demande de licence de produit biologique pour un vaccin contre la grippe
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:29
Le produit concerné est le mRNA-1010, un vaccin contre la grippe. Le laboratoire a reçu comme unique raison du refus : le choix d'un vaccin antigrippal saisonnier à dose standard homologué comme comparateur. La lettre du CBER cite l'absence d'une étude " adéquate et bien contrôlée " avec un bras comparateur qui " ne reflète pas le meilleur standard de soins disponible ".
Valeurs associées
|42,0000 USD
|NASDAQ
|+0,01%
