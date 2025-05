Moderna retire sa demande d’autorisation de mise sur le marché pour un vaccin

(AOF) - Moderna a annoncé qu’en consultation avec les autorités sanitaires américaines elle avait volontairement retiré sa demande d’autorisation de mise sur le marché en cours pour l’ARNm-1083. Il s’agit de son candidat vaccin combiné grippe/Covid pour les adultes de 50 ans et plus. La société de biotechnologie prévoit de le soumettre à nouveau plus tard dans l’année, une fois que des données d’efficacité vaccinale issues d’un essai de phase 3 en cours seront disponibles.

