Moderna recule après avoir enregistré une forte hausse suite aux résultats d'un essai clinique sur un vaccin contre le cancer

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20 août -

** L'action Moderna MRNA.O s'effondre de 20,5 % à 139,30 dollars, tandis que celle de Merck MRK.N recule de 1,9 % à 149,35 dollars

** Ce recul fait suite à une flambée spectaculaire survenue la veille, qui avait plus que doublé le cours de l'action Moderna, ajoutant plus de 44 milliards de dollars à sa capitalisation boursière

** Les deux sociétés ont annoncé mercredi qu’un vaccin personnalisé contre le cancer à ARNm , associé à l’immunothérapie Keytruda de Merck, avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée

** Le titre de Moderna s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus de deux ans, si les pertes se confirment. À ce niveau, ce recul devrait entraîner une perte de capitalisation boursière d’environ 14,3 milliards de dollars

** « Bien que nous ayons été ravis de constater une réaction positive du marché face au succès définitif du vaccin thérapeutique contre le cancer, l’intismeran autogene, l’accueil réservé à cette annonce s’est avéré excessivement optimiste et suscite des attentes qui, selon nous, seront difficiles à satisfaire », déclarent les analystes de Leerink Partners

** L'action MRNA affiche tout de même une hausse de plus de 500 % par rapport à son plus bas niveau sur 52 semaines, à 22,28 dollars, atteint en novembre 2025

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action MRNA a progressé de 368 %, tandis que celle de MRK affiche une hausse de 42 % depuis le début de l'année