Moderna recule alors que des publications sur les réseaux sociaux font état d'une fuite potentielle de données concernant un vaccin contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - ** L'action Moderna MRNA.O recule de 24% à 187,40 dollars
** Plusieurs publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit et X, ont fait état d'une fuite potentielle de données issues d'essais cliniques de phase avancée concernant un vaccin contre le cancer développé en collaboration avec Merck
** Les données détaillées de l'essai clinique du vaccin anticancéreux de Moderna et Merck doivent être présentées lors du congrès de l'ESMO le 24 octobre
** Au début du mois, Moderna a intégré l'indice Nasdaq 100 en remplacement de Warner Bros Discovery
** Sur 25 courtiers, 6 attribuent à l'action Moderna la recommandation "acheter" ou mieux, 15 la classent "conserver" et quatre la classent "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 130 dollars - LSEG
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