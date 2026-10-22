Moderna perd environ 24 milliards de dollars, les données sur son vaccin anticancéreux déclenchant une réaction de "sell-the-news"

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par Kamal Choudhury

L'action de Moderna MRNA.O a chuté de plus de 25% jeudi après la publication des résultats d'un essai clinique de phase avancée portant sur son vaccin personnalisé contre le mélanome, développé en collaboration avec Merck MRK.N . Ces résultats ont déclenché ce que les analystes ont qualifié de réaction de « vente sur l'annonce » (sell-the-news), après plusieurs mois de forte hausse du titre.

Cette vague de ventes a fait perdre environ 24 milliards de dollars à la capitalisation boursière du laboratoire pharmaceutique, mettant fin à une forte remontée qui a fait grimper le titre de plus de 500% cette année.

Le titre Moderna clôturait en baisse de 25,2% à 183,88 dollars, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte chute journalière en pourcentage jamais observée, tandis que l’action Merck reculait de près de 1%.

En août, les deux sociétés ont publié des données intermédiaires montrant que le vaccin expérimental, l’intismeran, réduisait le risque de récidive et de propagation du cancer chez les patients atteints d’un mélanome à haut risque, dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée portant sur plus de 1 100 patients.

Les résultats détaillés de cet essai, publiés jeudi, ont montré que l’intismeran, associé à l’immunothérapie Keytruda de Merck, réduisait le risque de récidive du cancer ou de décès de 42%, tout en réduisant le risque de métastases à distance ou de décès de 38% par rapport au Keytruda seul.

Moderna et Merck ont publié ces données après que les résultats ont fuité sur un site web consacré à l’oncologie plus tôt dans la journée, provoquant la chute du cours de l’action.

"DES DONNÉES SOLIDES"

Michael Yee, analyste chez UBS, a déclaré que les résultats concernant la survie sans récidive constituaient des "données solides" et que le recul était un événement de type "sell the news" prévisible, faisant référence à la stratégie de trading consistant à acheter des actions lorsqu’une rumeur circule et à les vendre lorsqu’elle se concrétise.

Les attentes étaient élevées compte tenu de la hausse des cours alimentée par "les commentaires optimistes des entreprises", a-t-il ajouté.

Myles Minter, analyste chez William Blair, a qualifié les données de l’essai de "formidables" et a convenu que ce revirement semblait être une réaction de type "sell-the-news".

Mais les investisseurs pourraient désormais se demander si le traitement s’avérera aussi efficace pour d’autres types de cancer afin de justifier cette valorisation élevée, a déclaré M. Minter.

Les analystes de TD Cowen ont également déclaré que la réduction de 42% du taux de récidive était "convaincante" et s’inscrivait clairement dans la "fourchette exceptionnelle" définie par les experts médicaux.

Merck et Moderna ont indiqué que les données sur la survie globale n’étaient pas encore définitives mais montraient une "tendance favorable", et ont précisé qu’elles étaient en discussion avec les autorités réglementaires.

Ces résultats, basés sur les données des patients recueillies au cours des deux premières années suivant le traitement, doivent être présentés samedi lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale à Madrid.