Moderna lance le premier essai clinique chez l'homme du vaccin contre le virus Ebola de Bundibugyo

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Moderna MRNA.O a annoncé mardi avoir lancé son premier essai clinique sur l'homme d'un vaccin expérimental destiné à protéger contre le virus Ebola de Bundibugyo, une souche d'Ebola qui a déjà fait plus de 1.650 victimes et pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin homologué. Santé Canada a donné son feu vert à une étude de phase précoce et les premiers volontaires ont déjà reçu le vaccin, appelé mRNA-1469, selon le fabricant. Ce vaccin expérimental utilise la même technologie d'ARNm que celle qui sous-tend le vaccin contre la COVID-19 de Moderna.

L'essai, qui se déroulera sur trois sites au Canada, vise à recruter environ 80 adultes en bonne santé afin de vérifier si le vaccin est sûr et s'il déclenche une réponse immunitaire. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat élargi avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), qui s’est engagée à verser jusqu’à 50 millions de dollars pour contribuer au financement des premiers essais et de la fabrication du vaccin. La souche Bundibugyo est à l’origine d’une épidémie en République démocratique du Congo qui est devenue la deuxième plus grande épidémie d’Ebola jamais enregistrée au monde , avec 3.748 cas confirmés et 1.657 décès confirmés signalés au 1er août, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Le nombre de cas augmente plus rapidement que lors de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest , qui était la plus importante jamais enregistrée, a déclaré Richard Hatchett, directeur général de la CEPI. L’Organisation mondiale de la santé et le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) ont tous deux déclaré que l’épidémie actuelle constituait une urgence de santé publique . Si le vaccin venait à être approuvé, Moderna a indiqué qu'elle prévoyait de mettre au moins 500.000 doses à la disposition des pays à faibles et moyens revenus à un prix d'accès, conformément à son accord avec la CEPI.