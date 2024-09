Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: feu vert du CHMP pour le nouveau vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné un avis positif pour l'autorisation de son vaccin COVID-19 à ARNm mis à jour, Spikevax, ciblant le variant JN.1.



Ce vaccin est destiné aux personnes de six mois et plus pour la saison automne/hiver 2024-2025. Cette décision repose sur des données précliniques et cliniques prouvant l'efficacité et la sécurité du vaccin.



Moderna a déjà obtenu des autorisations similaires au Japon, à Taïwan, au Royaume-Uni, et continue de soumettre des demandes ailleurs. Dans l'UE, l'entreprise participe à un appel d'offres pour les vaccins Covid.





