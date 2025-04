Moderna: feu vert de l'Australie pour le vaccin VRS à ARNm information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Moderna indique que la Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne a approuvé le mRESVIA (ARNm-1345), son vaccin à ARNm contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus.



La laboratoire précise que cette approbation constitue une étape importante puisqu'il s'agit du premier vaccin à ARNm approuvé en Australie pour une utilisation hors Covid.



Pour rappel, le VRS est un virus respiratoire hautement contagieux qui est à l'origine d'une charge de morbidité importante, en particulier chez les personnes âgées.



L'approbation repose sur les données positives issues d'un essai clinique de phase 3 menée auprès de quelque 37 000 adultes de 60 ans et plus dans 22 pays.





Valeurs associées MODERNA 28,4100 USD NASDAQ +0,21%