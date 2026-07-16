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Moderna évalue sa thérapie anticancéreuse mais le titre recule
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 17:23

Le laboratoire américain franchit une nouvelle étape dans le développement de son portefeuille d'immunothérapies contre le cancer avec le premier patient traité aux Etats-Unis.

Moderna annonce l'administration de la première dose à un participant américain dans son essai clinique de phase 1 évaluant mRNA-4200 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques. Cette thérapie expérimentale à ARN messager code 7 antigènes tumoraux communs à différents types de cancers afin de stimuler la réponse des lymphocytes T contre les cellules tumorales.

L'étude de phase 1 consiste en un essai ouvert, multicentrique et à escalade de dose, qui évaluera la sécurité et la tolérance de mRNA-4200 en association avec un inhibiteur de points de contrôle immunitaire chez des adultes atteints de tumeurs solides avancées.

Pour rappel, le mRNA-4200 est le troisième candidat de thérapie anticancéreuse "prête à l'emploi" de Moderna. Le programme est développé en collaboration avec Immatics dans le cadre du Database Program et s'appuie sur les plateformes XPRESIDENT et XCUBE pour l'identification et la validation des cibles tumorales.

Le titre s'enfonce de 4,2% à New York.

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