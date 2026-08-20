Moderna et Merck reculent en raison de prises de bénéfices après les gains spectaculaires enregistrés suite aux résultats des essais cliniques sur un vaccin contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
20 août - ** Les actions des laboratoires pharmaceutiques Moderna MRNA.O et Merck MRK.N reculent respectivement de plus de 8% à 160,3 dollars et de 1,3% à 150,3 dollars lors des échanges avant l’ouverture du marché
** Les deux sociétés ont annoncé mercredi qu’un vaccin personnalisé contre le cancer à ARNm ,associé à l’immunothérapie Keytruda de Merck, avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée, ce qui constitue un succès majeur dans ce nouveau domaine du traitement du cancer
** L’action Moderna a plus que doublé mercredi, ajoutant plus de 44 milliards de dollars à sa capitalisation boursière
** “Bien que nous ayons été ravis de constater une réaction positive du marché face au succès incontestable du vaccin thérapeutique contre le cancer, l’intismeran autogene, cet accueil s’est avéré excessivement optimiste et suscite des attentes qui, selon nous, seront difficiles à satisfaire”, ont déclaré les analystes de Leerink Partners
** À la clôture de la séance d'hier, l'action MRNA avait progressé de 491% depuis le début de l'année
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