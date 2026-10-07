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Moderna et Merck en hausse grâce à leur collaboration avec Tempus
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 18:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les sociétés pharmaceutiques Moderna

MRNA.O et Merck MRK.O progressent respectivement de 3,25% à 193,56 dollars et de 1,46% à 144,01 dollars

** La société de technologie de santé basée sur l’IA Tempus

TEM.O annonce une collaboration pluriannuelle avec ces entreprises afin de soutenir la commercialisation potentielle de l’intismeran autogene, un traitement expérimental personnalisé contre le cancer à base d’ARNm développé par Moderna et Merck

** TEM indique qu’elle gérera le prélèvement et le transfert des échantillons de tissus tumoraux et de sang nécessaires au séquençage de nouvelle génération

** Fournir des services de séquençage pour soutenir la conception et la fabrication du traitement, sous réserve des autorisations réglementaires – TEM

** Les conditions financières de cette collaboration n’ont pas été divulguées

** L'action TEM recule de 0,71% dans le sillage d'une baisse générale des valeurs liées à l'IA

** En tenant compte de l'évolution de la dernière séance, les titres MRNA et MRK ont respectivement progressé de 553,10% et 36,61%

Valeurs associées

MERCK
143,023 USD NYSE +0,76%
MODERNA
195,0550 USD NASDAQ +4,05%
TEMPUS AI RG-A
71,0500 USD NASDAQ -1,29%
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