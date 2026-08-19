Moderna et Merck annoncent des résultats encourageants pour un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau

( AFP / DANIEL ROLAND )

Les laboratoires américains Merck et Moderna ont annoncé mercredi des résultats positifs lors de la dernière phase d'essais cliniques de leur vaccin expérimental à ARN messager contre le cancer de la peau, qui s'adresse aux patients avec un mélanome dans une phase avancée.

"Il s'agit de la première annonce de résultats positive de phase 3 (...) pour une thérapie anticancéreuse à base d'ARNm", écrivent Merck et Moderna dans un communiqué conjoint.

Leur thérapie personnalisée, combinée à l'immunothérapie Keytruda de Merck, a permis d'améliorer de manière "statistiquement significative" la survie sans récidive chez des patients atteints d'un mélanome de stade avancé et préalablement opérés, par rapport à un traitement par Keytruda seul, ont dit les deux laboratoires, sans publier de données chiffrées.

Ce nouveau traitement, nommé "intismeran autogene", repose sur la technologie de l'acide ribonucléique messager (ARNm), qui consiste à dicter aux cellules du corps comment fabriquer des protéines capables de déclencher une réponse immunitaire.

Il s'agit d'une thérapie "sur mesure", conçue à partir des mutations spécifiques de la tumeur de chaque patient.

L'objectif est d'entraîner et d'activer le système immunitaire du patient afin qu'il reconnaisse et attaque les cellules cancéreuses.

"Pendant de nombreuses années, l'idée de créer un traitement par ARNm conçu spécifiquement pour le cancer d'un individu était difficile à imaginer. Nous contribuons aujourd'hui à transformer cette vision en réalité", a déclaré Stéphane Bancel, le dirigeant de Moderna, cité dans le communiqué.

L'essai clinique de phase 3, étape décisive avant les demandes d'autorisation de mise sur le marché, a été mené sur plus de 1.100 personnes.

Moderna s'était fait connaître du grand public en devenant l'un des pionniers mondiaux des vaccins à ARN messager.

Elle avait notamment été l'une des premières, avec Pfizer-BioNTech, à développer et commercialiser à grande échelle un vaccin avec cette technologie contre le Covid-19.

Après la publication de ces résultats, Moderna bondissait dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York (+65,18% vers 11H40 GMT).

Merck et Moderna prévoient désormais de présenter ces données lors d'un prochain congrès médical et d'entamer des démarches auprès des autorités pour demander l'approbation de ce traitement.

Le mélanome est l'une des formes les plus mortelles de cancer de la peau, avec plus de 330.000 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde en 2022, un chiffre en croissance, rappellent les laboratoires.