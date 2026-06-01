Moderna et d'autres groupes reçoivent 60 millions de dollars pour mettre au point un vaccin contre Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La CEPI consacre un peu plus de 60 millions de dollars à trois groupes de recherche sur les vaccins

* Il n'existe aucun vaccin approuvé contre le virus Ebola Bundibugyo

* D'autres bailleurs de fonds mondiaux dans le domaine de la santé renforcent leur soutien

(Ajout des commentaires du directeur général de l'IAVI aux paragraphes 16 à 18) par Jennifer Rigby, Mariam Sunny et Siddhi Mahatole

L'organisation mondiale de santé CEPI va verser environ 60 millions de dollars à Moderna MRNA.O et à deux autres groupes afin d'accélérer le développement de vaccins contre le virus Ebola Bundibugyo, ce virus mortel qui a ravagé l'est de la République démocratique du Congo.

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) a été l'un des premiers investisseurs à contribuer au développement d'un vaccin au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Richard Hatchett, directeur de la CEPI, a déclaré lundi à Reuters qu'il était possible de préparer des vaccins contre le virus Ebola Bundibugyo (BDBV) pour des essais cliniques d'ici quelques mois.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé contre le BDBV.

M. Hatchett a déclaré que la perspective de vaccins à « un horizon pas si lointain » devrait aider à lancer les discussions sur qui les achèterait et financerait leur déploiement.

Il a toutefois averti que le développement d’un vaccin pouvait être imprévisible et que la situation sécuritaire difficile dans l’est du Congo rendrait les essais cliniques complexes.

Selon les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies et l’Organisation mondiale de la santé, 282 cas ont été confirmés au Congo, dont 42 décès, et environ 1 100 cas suspects ont été recensés.

Neuf autres cas ont été confirmés en Ouganda, dont un décès.

Les agences sanitaires mondiales ont déclaré que cette épidémie constituait une urgence de santé publique.

ESSAIS CLINIQUES PRÉCOCES DU VACCIN CANDIDAT DE MODERNA

La CEPI s'est engagée à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour soutenir le développement préclinique et les premiers essais cliniques du candidat-vaccin expérimental BDBV de Moderna.

Ce financement servirait également à soutenir la fabrication et le passage à des essais de phase avancée si les premiers résultats s'avéraient positifs, a déclaré Moderna.

La CEPI a déclaré qu'elle investirait également jusqu'à 8,6 millions de dollars dans un vaccin développé par l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, ainsi qu'un montant initial de 3,2 millions de dollars dans un vaccin développé par l'International AIDS Vaccine Initiative.

Le candidat-vaccin à dose unique de l'IAVI contre le virus Bundibugyo utilise la même technologie que le vaccin approuvé Ervebo de Merck MRK.N , contre la souche Zaïre, la première souche d'Ebola découverte dans ce qui était alors le Zaïre et qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo.

Il a démontré un effet bénéfique sur la survie lors d'études sur des animaux.

Mark Feinberg, directeur général de l'IAVI, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il n'était pas encore clair quels partenaires seraient chargés d'organiser ou de mener les essais cliniques pour ce candidat-vaccin.

Il a noté que de nombreuses études avaient été menées pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, avec le soutien d'agences américaines et de l'Organisation mondiale de la santé.

"L'OMS nous a récemment fait savoir qu'elle n'assumerait pas ce rôle à l'avenir", a déclaré M. Feinberg, ajoutant qu'il faudrait "des dizaines de millions de dollars avant que nous soyons en mesure de passer à la phase clinique".

L'OMS n'a pas immédiatement clarifié sa position concernant le financement ou la conduite d'essais.

Le candidat d'Oxford, ChAdOx1 Bundibugyo, utilise la même technologie que celle du vaccin contre la COVID-19 développé par Oxford et AstraZeneca AZN.L .

M. Hatchett a déclaré qu’Oxford et Serum avaient démontré, lors d’une autre épidémie l’année dernière – la fièvre de la vallée du Rift en Mauritanie et au Sénégal –, qu’ils pouvaient préparer des doses prêtes pour les essais en environ six semaines, bien plus rapidement que les délais habituels qui, par le passé, s’étalaient sur plusieurs années.

Une fois le vaccin mis au point, M. Hatchett a déclaré que le prochain défi consistait à garantir l’accès aux vaccins là où ils sont nécessaires. Il a précisé que 300 000 doses d’Ervebo avaient été nécessaires pour maîtriser l’épidémie d’Ebola Zaïre de 2018-2020 dans une région similaire du Congo.

Par ailleurs, l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi s'est engagée vendredi à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour la lutte contre Ebola, et le Fonds pandémique de la Banque mondiale a annoncé des subventions pouvant atteindre 220,6 millions de dollars.