Moderna en repli limité après un échec en phase 3 dans le CMV
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:57
Cette étude, qui a porté sur environ 7500 femmes dans 13 pays, n'a pas atteint son critère d'efficacité principal, à savoir la prévention de l'infection au CMV chez les participantes séronégatives en âge de procréer (16 à 40 ans).
'Aussi, nous intégrons cet arrêt dans nos estimations et annulons la contribution du vaccin CMV de nos projections', réagit Oddo BHF, qui abaisse donc son objectif de cours de 51 à 47 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance'.
Moderna ne prévoit aucun impact sur ses prévisions financières pour 2025 ni sur celle d'atteindre l'équilibre en 2028. Il continuera d'évaluer l'ARNm-1647 dans le cadre d'un essai de phase 2 en cours chez des patients ayant subi une greffe de moelle osseuse.
Valeurs associées
|26,3741 USD
|NASDAQ
|-1,77%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 23 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O ... Lire la suite
-
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé jeudi en Israël pour aider à consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir critiqué tout projet d'annexion de la Cisjordanie occupée qui selon lui "menacerait" la trêve. Le vice-président JD ... Lire la suite
-
Le roi Charles III est devenu jeudi le premier monarque britannique à prier publiquement avec un pape depuis le schisme anglican au XVIe siècle, à l'occasion d'une célébration présidée par Léon XIV dans la chapelle Sixtine. Cette cérémonie, qui a mêlé des traditions ... Lire la suite
-
Le géant britannique Rentokil, spécialisé dans les services de lutte contre les nuisibles et l'hygiène, s'envole de près de 12% jeudi à la Bourse de Londres, porté par une amélioration de ses performances en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer