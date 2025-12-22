Moderna, en hausse de près de 4 %, cherche à poursuivre sa surperformance

22 décembre - ** Le fabricant américain de médicaments Moderna MRNA.O a augmenté de plus de 4 % lundi, sans nouveau catalyseur évident, tout en dépassant de 0,4 % l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC sur la journée, après quatre semaines consécutives de gains plus rapides que ceux du secteur

** Le gain de lundi pour la société, qui fabrique des vaccins, fait suite à sa progression de 14,7 % la semaine dernière, qui incluait un gain de 9,2 % vendredi.

** Vendredi, l'analyste de Jefferies Andrew Tsai, qui note l'action 'hold', a écrit que, comme les années précédentes, il s'attend à ce que MRNA présente une mise à jour de ses activités en janvier, ainsi qu'une mise à jour pour le quatrième trimestre, mais qu'il n'avait pas prévu de véritables surprises, ajoutant qu'à long terme, "la hausse dépend de la visibilité de l'objectif de seuil de rentabilité en espèces de 2028 du management"

** Jeudi dernier, Moderna a déclaré en début de journée qu'elle obtiendrait jusqu'à 54,3 millions de dollars de financement de la part d'une coalition mondiale pour soutenir le développement avancé de son vaccin expérimental contre la grippe aviaire

** Au total, MRNA a augmenté de plus de 55 % depuis le 20 novembre, date à laquelle la société a annoncé qu'elle avait obtenu un prêt à terme de cinq ans d'un montant maximal de 1,5 milliard de dollars de la part d'Ares Management Credit Funds et qu'elle visait une croissance de son chiffre d'affaires de 10 % l'année prochaine

** Cependant, malgré les gains récents, l'action est toujours en baisse de ~15% depuis le début de l'année après avoir atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année à la fin du mois de mai, les investisseurs s'inquiétant d'une remise en cause de l'aide américaine pour les vaccins contre la grippe aviaire

** La semaine dernière également, la Food and Drug Administration (FDA) a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'apposer un avertissement "boîte noire" sur les vaccins COVID-19, selon un rapport de Bloomberg News citant Marty Makary, haut fonctionnaire de la FDA

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 35,25 $, contre un pic de 48,92 $ depuis le début de l'année et une prévision médiane de 28 $ pour Wall Street, selon LSEG, qui indique 25 notations d'analystes: 4 "acheter", 17 "conserver", 3 "vendre" et 1 "vendre fortement"