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Moderna en hausse après que les conseillers de la FDA ont donné leur aval au vaccin contre la grippe
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 21:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O progresse de 4,1 % à 64,26 dollars

** Les conseillers de la FDA américaine ont approuvé à l'unanimité le vaccin antigrippal de MRNA, mFlusiva, destiné aux adultes âgés de 50 ans et plus

** Les neuf membres du comité ont tous voté en faveur de cette décision, estimant que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur ses risques chez les adultes âgés de 50 à 64 ans ainsi que chez ceux âgés de 65 ans et plus

** Sous la direction de l'ancien commissaire de la FDA, Marty Makary, l'agence de régulation sanitaire avait initialement rejeté la demande de Moderna concernant ce vaccin avant de revenir sur sa décision

** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, le titre MRNA affiche une progression de 118,1 % depuis le début de l'année

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