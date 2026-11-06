Moderna en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

6 novembre - ** L'action de Moderna MRNA.O progresse de 8,9% à262,50 dollars en séance de l'après-midi

** La société table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires total de comprise entre 15% et 25% en 2026, au-delà de ses précédentes prévisions d'une croissance pouvant atteindre 10%

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 1,3 milliard de dollars, dépasse l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 885,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le résultat net trimestriel s'est élevé à 162 millions de dollars, contre une perte nette de 200 millions de dollars en glissement annuel

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a été multiplié par près de neuf depuis le début de l'année