Le pape Léon XIV s'envole pour l'Amérique du Sud pour des retrouvailles émouvantes

Le pape Léon XIV embarque dans son avion à Rome pour se rendre en Amérique du Sud, le 6 novembre 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV s'est envolé vendredi pour l'Amérique du Sud pour des retrouvailles émouvantes avec ce continent qui l'a beaucoup influencé et où l'attend une tournée marathon de 12 jours malgré sa récente opération pulmonaire.

L'avion du pape a décollé peu après 07H00 (06H00 GMT) de l'aéroport romain de Fiumicino, a constaté un journaliste de l'AFP à bord. Il doit atterrir vers 20H30 (heure locale) à Montevideo en Uruguay, selon le Vatican.

Le chef de l’Église catholique, 71 ans, visitera l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou lors de ce voyage à l'étranger qui s'annonce intense, avec un agenda très rempli à la rencontre de dirigeants politiques, prisonniers, personnes pauvres, ainsi que de vieux amis.

Le premier pape originaire des États-Unis a servi pendant près de deux décennies comme missionnaire au Pérou, pays dont il a également la nationalité.

Le lien tissé avec le continent latino-américain est profond et Léon XIV a déclaré mercredi qu'il se réjouissait de retourner dans ces pays "qui (lui) sont si chers".

Le chef des 1,4 milliard de catholiques du monde a dit espérer que ce voyage "puisse affermir la foi, renouveler l’espérance, raviver le feu de la charité" dans ces pays où le catholicisme est en recul face notamment aux Eglises évangéliques, et qui ont en commun une aggravation des inégalités et de la violence, ainsi qu'un fort déclin démographique.

Bien qu'il ait subi il y a un peu plus de trois semaines une opération visant à lui retirer un nodule cancéreux, les médecins ont donné leur feu vert au souverain pontife. Le Vatican a indiqué qu'aucune mesure médicale supplémentaire n'était nécessaire au-delà des soins habituels prévus lors des voyages papaux.

L'Uruguay sécularisé

Des produits à l'effigie du pape Léon XIV en vente à Paysandu, Uruguay, le 5 novembre 2026 ( AFP / Dante FERNANDEZ )

Léon XIV débute son voyage par l'Uruguay, le pays le plus sécularisé d'Amérique latine — et l’un des plus petits et des plus riches du continent. Un vaste dispositif de sécurité a été mis en place, avec quelque 5.000 policiers et 1.000 soldats mobilisés.

Il sera conduit le long de la promenade du front de mer de Montevideo dans une papamobile spécialement conçue, avant de rencontrer le président de gauche Yamandu Orsi et de recevoir les clés de la ville.

"J'ai des proches qui prévoient d'aller sur le front de mer pour le voir passer", a déclaré à l’AFP Janet Rodríguez, employée administrative de 47 ans. Elle-même ne prévoit pas d'y aller car "je ne suis d'aucune religion", dit-elle, "mais c'est bien qu’une personnalité aussi importante vienne".

Cette visite suscite "un intérêt très large" qui "dépasse les limites de l'Église catholique", a souligné auprès de l’AFP cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo. Les billets pour les messes que Léon XIV célébrera à Paysandú et Florida ont été rapidement épuisés.

L'Uruguay, pays libéral, est en désaccord avec l'Eglise sur les questions du mariage entre personnes du même sexe, de l'avortement et de l'euthanasie, légalisée l'an dernier et sur place, Léon XIV devrait en appeler à la protection de la vie et aux valeurs familiales traditionnelles.

L'Uruguay affiche aussi le taux de suicide le plus élevé d’Amérique latine et le pape pourrait évoquer la santé mentale, notamment lors de sa visite dans le quartier de Casavalle à Montevideo, marqué par une grande pauvreté et une violence extrême.

"Symbolisme et émotion"

Le pape se rendra ensuite dimanche en Argentine, la patrie de son prédécesseur, le pape François, qui avait déçu de nombreux Argentins en ne revenant pas dans son pays natal durant son pontificat.

Le voyage de Léon XIV est perçu comme un double retour aux sources, explique à l’AFP l’expert américain Christopher White.

"Le premier pape latino-américain de l’Histoire, François, n’est jamais retourné dans son pays natal. Léon, citoyen péruvien, porte désormais ce flambeau et cet héritage", a déclaré M. White, auteur d'un livre sur Léon XIV.

Le voyage en Amérique du Sud culminera au Pérou, et l'arrivée du pape dans le pays mercredi sera "un moment chargé de symbole et d’émotion", a-t-il ajouté.

Le Pérou est gagné par la fièvre papale. À Lima, tout se vend, T-shirts et chapelets à l'effigie de Léon XIV, et même des pains portant son nom dans les boulangeries.

Des détenues dans une prison pour femmes fabriquent des poupées à son image et une immense statue le représentant, haute de 14 mètres, aété érigée dans la ville portuaire de Callao, qu’il doit visiter.

Son périple au Pérou mènera Léon XIV dans l'ancienne capitale inca, Cuzco, et dans la forêt amazonienne. Il renouera aussi avec son ancienne vie de Robert Francis Prevost, lors d'un souper avec des prêtres de son ancien diocèse de Chiclayo et d'une visite privée dans une chapelle qu’il a contribué à reconstruire.