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Moderna en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O progresse de 4,7% à 48,03 dollars avant l'ouverture du marché ** Moderna affiche un chiffre d'affaires de 389 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 228 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce une perte par action de 3,40 dollars, contre une perte estimée à 3,96 dollars

** Moderna a réitéré ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 10% en 2026 par rapport à l'année précédente

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 55,8% depuis le début de l'année

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