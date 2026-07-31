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Moderna en baisse après un revers dans les essais cliniques de son vaccin contre le norovirus
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 20:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O recule d'environ 4 % à 55,71 dollars ** La société indique que son candidat-vaccin expérimental contre le norovirus n'a pas atteint le seuil statistique requis pour un succès précoce lors d'une analyse intermédiaire d'une étude de phase avancée

** Moderna va poursuivre l’essai clinique de son vaccin contre le norovirus pendant une saison supplémentaire, car le nombre de cas répondant au critère principal de l’étude s’est accumulé plus lentement que prévu

** Cette mise à jour est “modérément décevante”, car le norovirus représentait l’une des opportunités les plus prometteuses en phase avancée dans le domaine des maladies infectieuses, au-delà de la COVID-19, du VRS et de la grippe, explique Tyler Van Buren, analyste chez TD Cowen

** Ce revers fait passer le programme d’un catalyseur potentiel pour 2026 à une trajectoire de développement plus incertaine et pourrait également peser légèrement sur le débat plus large concernant la productivité de la plateforme ARNm, ajoute-t-il

** La société annonce un chiffre d’affaires de 145 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 103 millions de dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution en séance, l'action affiche une hausse d'environ 90 % depuis le début de l'année

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