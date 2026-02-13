 Aller au contenu principal
Moderna dépasse ses estimations de revenus trimestriels grâce aux ventes robustes de son vaccin COVID
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du chiffre d'affaires de 2025 au paragraphe 4 et du commentaire du directeur général au paragraphe 5)

Moderna MRNA.O a annoncé vendredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce aux ventes de son vaccin COVID-19.

La société a connu des difficultés financières en raison de l'effondrement de la demande de vaccins COVID dans les années qui ont suivi la manne de la pandémie. Elle travaille sur de nouveaux produits pour combler le manque à gagner et prouver la viabilité à long terme de sa technologie ARNm.

Moderna a réitéré ses prévisions de croissance des revenus de 10 % en 2026 par rapport à l'année précédente, et a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'environ 50 % des ventes proviennent des États-Unis et le reste des marchés internationaux.

Son chiffre d'affaires en 2025 s'est élevé à 1,94 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,89 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous avons entamé la nouvelle année avec une forte dynamique malgré un environnement toujours difficile aux États-Unis", a déclaré le directeur général Stéphane Bancel, ajoutant qu'il s'attendait à atteindre ses prévisions pour 2026 grâce à l'expansion de son vaccin COVID de nouvelle génération et à des partenariats stratégiques internationaux.

Cette annonce intervient malgré le refus de l'organisme de réglementation américain , en début de semaine, d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin antigrippal de Moderna, au motif que l'essai clinique était défectueux.

La société compte sur son vaccin antigrippal et sur un futur vaccin combiné COVID-grippe pour renouer avec la croissance de ses revenus.

Vinay Prasad, un critique du vaccin COVID qui occupe désormais le poste de responsable des vaccins à la Food and Drug Administration, a déclaré mardi que la société aurait dû comparer son vaccin au vaccin antigrippal standard à forte dose pour les personnes âgées, même si ce type de vaccin n'est généralement pas disponible dans de nombreux pays où Moderna a mené son essai.

Le fabricant de vaccins a critiqué cette décision et a déclaré que la FDA avait approuvé la conception de l'essai comme étant adéquate lorsque l'étude a été lancée il y a 18 mois.

Les examinateurs internes de l'agence avaient soutenu la poursuite de l'examen, mais M. Prasad les a écartés, a rapporté Stat mercredi.

Les recettes trimestrielles de Moderna se sont élevées à 678 millions de dollars, contre des estimations de 626,1 millions de dollars.

La société a déclaré une perte trimestrielle de 2,11 dollars par action, contre une perte de 2,91 dollars par action un an plus tôt.

