Moderna dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la solidité de ses partenariats

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Vendredi, Moderna MRNA.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, bénéficiant deson partenariat à long terme avec le gouvernementbritannique dans le domaine des vaccins , tout en se préparant au lancement potentiel de son vaccin contre la grippe.

Toutefois, l’action de la société a chuté de 5% en pré-ouverture après que son candidat-vaccin expérimental contre le norovirus n’ait pas atteint le seuil statistique de réussite précoce lors d’une analyse intermédiaire d’une étude de phase avancée.

Moderna a déclaré qu’elle comptait tirer parti de ses partenariats avec les gouvernements britannique, canadien et australien, ainsi que du déploiement de son vaccin de nouvelle génération contre la COVID-19, pour soutenir sa croissance dans un contexte réglementaire américain incertain en matière de vaccins.

La FDA américaine devrait se prononcer sur le vaccin antigrippal de Moderna d’ici le 5 août, après avoir dans un premier temps refusé d’accepter sa demande sous l’ancien commissaire Marty Makary, avant de faire marche arrière et d’accepter une demande révisée pour examen.

La société mise sur le fait que son vaccin contre la grippe et un futur vaccin combiné COVID-grippe pourront contribuer à compenser la baisse des ventes de vaccins contre la COVID-19 liée à la pandémie, tout en démontrant que sa plateforme ARNm peut soutenir une gamme durable et diversifiée de vaccins respiratoires.

La société a réitéré ses prévisions de croissance de son chiffre d’affaires pouvant atteindre 10% pour l’année, environ la moitié de ce chiffre d’affaires provenant des États-Unis.

Moderna a indiqué qu’elle s’attendait à ce qu’environ 55% de son chiffre d’affaires du second semestre 2026 soit comptabilisé au troisième trimestre.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 145 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 103 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Moderna a enregistré une perte trimestrielle de 1,97 dollar par action, inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 2,08 dollars.