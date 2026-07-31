Moderna dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel à la veille d'une décision cruciale aux États-Unis concernant le vaccin contre la grippe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un candidat-vaccin contre le norovirus essuie un revers lors d'un essai clinique

* La FDA se prononcera sur le vaccin contre la grippe d'ici le 5 août

* Co revoit à la baisse ses prévisions annuelles de dépenses en R&D

(Ajout d'un graphique, de commentaires de dirigeants aux paragraphes 7 et 13, et de commentaires d'analystes aux paragraphes 10 et 15) par Mariam Sunny et Christy Santhosh

Vendredi, la société de biotechnologie Moderna MRNA.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, grâce aux paiements liés à ses partenariats en matière de vaccins et aux ventes internationales de son vaccin contre la COVID-19, alors que les investisseurs attendent une décision clé des États-Unis concernant son vaccin contre la grippe.

La société de biotechnologie mise sur des partenariats avec les gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie, ainsi que sur des réductions de coûts et l’élargissement de son portefeuille de vaccins, pour soutenir sa croissance dans un contexte réglementaire américain incertain en matière de vaccins.

La FDA américaine devrait se prononcer sur le vaccin antigrippal de Moderna d’ici le 5 août, après avoir initialement refusé d’examiner la demande sous l’ancien commissaire Marty Makary, avant d’accepter par la suite un dossier révisé. Le mois dernier, un groupe d’experts externes de la FDA s’est prononcé en faveur de l’ approbation du vaccin. S’il est approuvé, ce serait le premier vaccin contre la grippe saisonnière aux États-Unis fabriqué à l’aide de la technologie ARNm.

Une telle autorisation marquerait une étape importante pour Moderna, qui cherche à prouver que sa plateforme d'ARNm peut s'imposer au-delà de la COVID-19 et à développer une activité plus large dans le domaine des vaccins respiratoires.

« À l’horizon de trois ans, nous nous orientons vers un portefeuille plus large et plus diversifié… tout en continuant à étendre notre présence commerciale mondiale », a déclaré Stephen Hoge, président de Moderna, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Les dépenses de R&D pour le trimestre ont baissé de 7% en glissement annuel pour s’établir à 651 millions de dollars, en raison de l’arrêt de plusieurs programmes en phase avancée.

La société prévoit que ses dépenses de recherche et développement pour l’ensemble de l’année s’élèveront à environ 2,9 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures d’environ 3 milliards de dollars.

Les analystes de Bernstein ont salué les efforts de Moderna pour réduire ses coûts ainsi que son “approche prudente” dans le développement de son portefeuille de produits, mais ont souligné que plusieurs étapes clés restaient encore à franchir.

RETOUR EN ARRIÈRE POUR LE NOROVIRUS, TOUTES LES ATTENTES SE PORTENT SUR LE MÉLANOME

Le candidat-vaccin expérimental de Moderna contre le norovirus n’a pas atteint le seuil statistique de réussite précoce lors d’une analyse intermédiaire d’une étude de phase avancée.

Moderna poursuivra l’essai clinique du vaccin contre le norovirus pendant une nouvelle saison hivernale, a déclaré Stephen Hoge, car les cas répondant à l’objectif principal de l’étude se sont accumulés plus lentement que prévu. Moderna poursuit également le développement de l’intismeran autogene, une thérapie anticancéreuse personnalisée développée en collaboration avec Merck MRK.N , pour différents types de cancer.

Les analystes de Barclays ont déclaré que des données positives sur le mélanome pourraient “apporter un crédit significatif” au portefeuille de produits oncologiques de la société, tandis qu’un résultat décevant pourrait peser sur le cours de l’action. Ils estiment que ce traitement pourrait générer environ 3 milliards de dollars dans le domaine du traitement adjuvant du mélanome d’ici 2035.

La société attend des données issues d’essais de phase avancée concernant ce traitement contre le cancer de la peau dans le courant de l’année.

Moderna continue de tabler sur une croissance de son chiffre d’affaires de 2026 pouvant atteindre 10% par rapport à l’année précédente, avec environ la moitié de son chiffre d’affaires provenant des États-Unis.

Le chiffre d’affaires total s’est établi à 145 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 103 millions de dollars. La perte de 1,97 dollar par actionenregistrée par la société au deuxième trimestre s'est avérée inférieure aux prévisions, qui s'élevaient à 2,08 dollars.