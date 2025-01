Moderna: contrat sur le vaccin Covid avec 15 pays de l'UE information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - L'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) de la Commission européenne annonce la signature d'un contrat-cadre de passation conjointe de marché avec Moderna, au nom de 17 pays participants, dont 15 États membres de l'UE.



Ce contrat permet la commande de jusqu'à 146 millions de doses du vaccin ARNm contre la COVID-19, avec une durée maximale de quatre ans et sans obligation d'achat minimum.



Il vise à garantir la sécurité de l'approvisionnement et à améliorer la préparation face aux crises sanitaires, notamment en cas d'urgence, grâce à des conditions de transport et de stockage facilitées.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.