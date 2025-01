Moderna: compte réduire ses coûts de 1 MdE en 2025 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Moderna annonce des mises à jour commerciales et des progrès dans son pipeline de médicaments à base d'ARNm.



Ainsi, le laboratoire a partagé des données positives sur l'immunogénicité de son vaccin combiné contre la grippe et le COVID et lancé une étude d'efficacité de Phase 3 (P304) pour son vaccin saisonnier contre la grippe (mRNA-1010) dont les résultats d'efficacité sont attendus en 2025.



Moderna indique entrer en 2025 avec 'un portefeuille prioritaire axé sur les virus respiratoires, les maladies rares, l'oncologie, ainsi que les virus latents'.



'En 2024, nous avons réalisé des ventes de produits comprises entre 3 et 3,1 milliards de dollars et réduit nos coûts opérationnels de plus de 25 % par rapport à 2023 et visons à les réduire de 1 milliard de dollars en 2025, avec un plan pour des économies supplémentaires de 500 millions de dollars en 2026', a indique en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Nous restons concentrés sur nos trois priorités stratégiques : stimuler la croissance des ventes, obtenir jusqu'à 10 approbations de produits au cours des trois prochaines années et réduire les coûts dans l'ensemble de notre entreprise', a-t-il ajouté.



Moderna prévoit désormais un revenu de 1,5 à 2,5 milliards de dollars en 2025, principalement au second semestre de l'année, principalement grâce aux ventes des vaccins Spikevax et mRESVIA. La société prévoit de terminer 2025 avec des liquidités et des investissements d'environ 6,0 milliards de dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.