Moderna augmente après la publication d'un rapport sur des négociations potentielles
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Moderna MRNA.O augmentent de 11,7 % pour atteindre 27,56 dollars

** Stat News rapporte, en citant une personne familière avec le sujet, que MRNA a été en pourparlers avec au moins un grand fabricant de médicaments "sur un accord d'une portée significative"

** La nature de l'accord potentiel n'était pas claire, selon le rapport, ajoutant qu'un rachat ou un partenariat important était sur la table

** Moderna s'est refusé à tout commentaire sur les négociations potentielles

** Les actions du fabricant de vaccins ont perdu plus de 90 % par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie, en raison de la baisse des revenus du COVID et des inquiétudes politiques suscitées par les changements apportés à la politique américaine en matière de vaccins par le Ministre de la Santé et sceptique à l'égard des vaccins, Robert F. Kennedy Jr

** "Dans des circonstances sans précédent, nous avons délibérément choisi de réinvestir dans la recherche et le développement - en amenant trois produits à l'approbation rien qu'en 2025 et en faisant progresser un pipeline diversifié, y compris un portefeuille d'oncologie en expansion", a déclaré Chris Ridley, porte-parole de Moderna, dans un communiqué

** En incluant les gains de la séance, l'action a baissé de ~37% depuis le début de l'année

