Moderna: accord avec Cenra Healthcare à Taïwan

(CercleFinance.com) - Moderna et Cenra Healthcare (le bras commercial et marketing de Cenra Inc.) ont annoncé un accord visant à co-promouvoir les vaccins respiratoires à ARNm de Moderna à Taïwan, et notamment Spikevax, le vaccin contre la COVID-19.



Dans le cadre de cet accord, Moderna fabriquera et distribuera ses vaccins, tandis que Cenra Healthcare assurera leur promotion et mènera des activités d'éducation médicale.



L'accord, d'une durée initiale jusqu'en juillet 2027, vise à améliorer l'accès aux vaccins à travers Taïwan.



Moderna indique se réjouir de ce partenariat avec Cenra pour renforcer les initiatives de santé publique et sensibiliser à la vaccination contre les maladies respiratoires.





