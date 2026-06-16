Mobileye Global va lancer une activité de robotaxis aux États-Unis en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les actions, des détails et le contexte aux paragraphes 2 et 3)

Mobileye Global MBLY.O a annoncé mardi qu'elle allait lancer son propre service de robotaxis aux États-Unis, ce qui place le fournisseur de technologies de conduite autonome en concurrence directe avec certains des clients qu'il dessert.

La société prévoit de constituer une flotte initiale d'environ 100 véhicules destinés à être déployés sur un grand marché métropolitain américain à partir de 2027. Son action a progressé d'environ 4 % en pré-ouverture.

L'année dernière, la plateforme américaine de VTC Lyft

LYFT.O a annoncé qu'elle déploierait dès 2026 à Dallas des robotaxis entièrement autonomes, équipés de la technologie de Mobileye.