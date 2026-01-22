Mobileye Global chute en raison de prévisions de recettes annuelles inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société de technologie de conduite autonome Mobileye Global MBLY.O chutent de 6,4 % à 10,16 $ avant le marché ** MBLY prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 1,90 et 1,98 milliard de dollars , alors que les analystes tablent en moyenne sur 2 milliards de dollars - données compilées par le LSEG ** La société déclare que son chiffre d'affaires pour l'exercice 25 a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, à 1,89 milliard de dollars

** L'action MBLY a chuté de 48% en 2025