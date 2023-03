Mobileye : en route vers la voiture autonome

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022, en hausse de 35% par rapport à 2021.. (© Mobileye)

Le chemin qui mène à l’automobile capable de se déplacer seule dans le trafic s’avère plus escarpé que prévu. Si les constructeurs revoient leurs ambitions à la baisse, les spécialistes redoublent d’efforts. À l’image de Mobileye, l’une des pépites de la tech israélienne.

Depuis quelques mois, les habitants de Detroit croisent de drôles de SUV blancs dans les rues de la capitale historique de l’industrie automobile américaine.

Si les lignes d’une grande banalité et la mécanique, toutes deux empruntées à la NIO ES8, un véhicule de série conçu et fabriqué en Chine, laissent piétons et conducteurs indifférents, ce n’est pas le cas de l’arsenal de caméras et de radars – 26 au total pour assurer une vision à 360° – disposés sur le toit et sur les flancs du véhicule.

En glissant la tête dans l’habitacle, les curieux peuvent apercevoir un abondant appareillage électronique qui trahit le caractère expérimental de ces bolides destinés à tester, en milieu urbain et dans des conditions réelles de circulation, l’un des systèmes de conduite autonome les plus évolués au monde.

L’opération marque une nouvelle étape pour Mobileye. C’est la première fois que l’entreprise née à Jérusalem, loin de Motor City, le surnom de Detroit, berceau de Ford, Chrysler et General Motors, déploie ses voitures autonomes sur le sol américain. Le plus étonnant finalement c’est qu’il ait fallu attendre 2022 pour vivre un tel événement.

Le futur prend du retard

Au milieu des années 2010, les constructeurs rivalisaient d’ambitions pour la voiture autonome. Tesla promettait ainsi l’arrivée de modèles capables de se glisser dans la circulation, de réagir aux