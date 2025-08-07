Fortes chaleurs: la vigilance orange mise en place vendredi dans cinq départements

Une femme se protège du soleil avec un vêtement le 1er juillet 2025 à Toulouse lors d'une vague de chaleur ( AFP / Ed JONES )

Météo-France prévoit un passage en vigilance orange "canicule" dans cinq départements du Sud-Ouest et du Centre-Est à partir de vendredi midi, selon le bulletin publié jeudi matin.

Les départements concernés sont les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Rhône, avec un début d'événement fixé à vendredi 12H00, tandis que 29 départements du Sud-Ouest et du Centre-Est resteront en vigilance jaune selon le site météorologique.

Dans l'après-midi, des températures allant de 35°C à 39°C et jusqu'à 40°C sont attendues dans le quart sud-ouest du pays, et 35°C à 37°C dans le Centre-Est.

"Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine," précise Météo-France.

La vigilance orange risque d'être "progressivement étendue dans les prochaines publications en fonction de l'évolution des températures," souligne la même source.

Une vigilance orange canicule signifie une vigilance particulière, notamment pour les "personnes sensibles ou exposées", avertit le site.

A l'échelle du monde, malgré un répit dans la série de records, juillet 2025 s'est classé au troisième rang des mois de juillet les plus chauds jamais mesurés sur Terre, marqué par un changement climatique toujours à l'oeuvre, a annoncé jeudi l'observatoire européen Copernicus.