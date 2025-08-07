 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Delfingen
information fournie par AOF 07/08/2025 à 07:54

(AOF) - Ascom Participation, société détenue par les dirigeants et managers de Delfingen a conclu un accord avec le fonds Nobel pour le rachat en deux blocs de 185 000 titres Delfingen représentant 7,10% du capital du groupe. Ascom Participation a procédé le 6 août 2025, au rachat d'un premier bloc de 92 500 titres. Cette transaction, réalisée au prix de 27 euros, porte sur 3,55% du capital de Delfingen. A l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 9,47% du capital du groupe.

Par ailleurs, le fonds Nobel s'est engagé à céder d'ici le 30 septembre 2025 à Ascom Participation le second bloc soit 92 500 actions, au prix unitaire de 27 euros. A l'issue de cette seconde opération, Ascom Participation détiendra 13,02% du capital du groupe.

Ces transactions feront l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DELFINGEN
26,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
