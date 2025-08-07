A suivre aujourd'hui... CIS

(AOF) - Le chiffre d’affaires au premier semestre 2025 de CIS à taux de change constant ressort à 238,9 millions d'euros, en hausse de 19,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A données publiées, il s’élève à 236,5 millions d'euros, soit une croissance de 18,6% incluant un impact de change de -2,4 millions d'euros contre -13 millions d'euros au premier semestre 2024. Le second trimestre 2025 poursuit sa croissance (+12,3% à taux de change constant et +9,2% à données publiées par rapport au deuxième trimestre 2024) porté par les bonnes performances de l’Afrique et de l’Eurasie.
L'Afrique représente 54,7% du chiffre d'affaires (+22% à taux de change constant) et l'Eurasie 42% (+32% à taux de change constant). La zone Amérique quant à elle ne représente plus que 3,3% (-49% à taux de change constant), en raison d'arrêts de contrats notamment sur le secteur public au Brésil.
Le spécialiste dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, onshore et offshore, pour les entreprises de l'énergie, d'hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées reste confiant sur ses objectifs 2025.
L'activité de ses filiales devrait poursuivre leur croissance dans le cadre d'une année de consolidation tout en bénéficiant de la montée en puissance de certains contrats majeurs.
CIS poursuit sa volonté de diversification géographique en pénétrant de nouvelles zones à fort potentiel et " analyse toute opportunité de croissance externe en conformité avec sa stratégie de développement ".
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer