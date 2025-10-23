Mobileye dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne tenue de la demande de puces pour la conduite autonome

Mobileye Global MBLY.O a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, les constructeurs automobiles ayant augmenté leurs commandes de puces d'assistance à la conduite dans la foulée de l'adoption de logiciels autonomes.

La société enregistre une hausse de la demande pour ses systèmes de conduite autonome après une longue période de baisse, car ses clients écoulent leurs stocks. Les clients de Mobileye avaient constitué des stocks pour éviter une pénurie pendant la pandémie.

"La stabilité continue de la production automobile nous permet de revoir à la hausse nos perspectives pour l'ensemble de l'année, en éliminant le conservatisme que nous avions intégré précédemment en raison de l'incertitude macroéconomique", a déclaré le directeur général de Mobileye, Amnon Shashua.

L'entreprise se prépare également à la "commercialisation de robotsaxis sans conducteur à partir de 2026", a-t-il ajouté.

Lefabricant de puces, dont Intel INTC.O est le principal actionnaire, a déjà signalé le potentiel de revenus de l'industrie du robotaxi, car plusieurs entreprisess'intéressent à une plus grande part de ce marché naissant.

Mobileye a collaboré avec des entreprises telles que Lyft

LYFT.O pour lancer des taxis autonomes - qui, selon les analystes, seront de plus en plus compétitifs dans quelques années, avec un marché important.

Cependant, même si la demande augmente, l'incertitude économique persiste, car l'imposition de droits de douane sur les importations d'automobiles et de pièces détachées a mis sous pression de nombreux clients de Mobileye, les obligeant à réajuster leurs chaînes d'approvisionnement.

Mobileye a précédemment déclaré qu'elle ne serait pas directement touchée par les droits de douane .

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 504 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 480,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de recettes annuelles. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,85 et 1,89 milliard de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 1,77 et 1,89 milliard de dollars.