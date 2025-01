Mobileye: 4e trimestre solide, mais les objectifs déçoivent information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Mobileye a fait état jeudi de résultats de 4ème trimestre meilleurs que prévu, mais ses perspectives pour le nouvel exercice s'avèrent inférieurs aux attentes.



Le spécialiste de la conduite autonome et de l'aide à la conduite, qui appartient au groupe Intel, a essuyé sur les trois derniers mois de 2024 une perte nette de 71 millions de dollars, à comparer avec un profit de 63 millions d'euros un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le groupe israélien affiche un bénéfice net ajusté de 107 millions de dollars, soit 0,13 dollar l'action, alors que le consensus visait 0,11 dollars.



Le chiffre d'affaires s'est lui accru de 23% à 490 millions de dollars, à comparer avec une prévision moyenne de 478 millions de dollars du côté des analystes.



S'il prévoit un retour à la croissance cette année, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,69 et 1,81 milliard de dollars contre 1,65 milliard en 2024, ces objectifs n'atteignent pas les estimations de Wall Street, qui espéraient un chiffre de près de deux milliards de dollars.



Sa perte opérationnelle est quant à elle anticipée entre 489 et 574 millions, à comparer avec un manque à gagner de plus de 3,2 milliards de dollars sur l'exercice 2024.



Suite à cette publication, l'action Mobileye cotée sur le Nasdaq perdait autour de 2% jeudi matin dans les premiers échanges.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.