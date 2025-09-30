 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MNK Partners entre en Belgique
information fournie par AOF 30/09/2025 à 16:34

(AOF) - MNK Partners, une société de gestion indépendante, spécialisée dans l’investissement immobilier international, a annoncé l’acquisition d’un nouvel actif à Bruxelles. Avec cette opération, la septième pour la SCPI Reason, la société poursuit la diversification de son portefeuille avec un immeuble à bureaux à un emplacement stratégique, loué à un locataire de premier plan dans le cadre d’un bail à long terme.

Cet actif se situe à Drogenbos, dans un parc d'activités, et bénéficie d'un accès direct à la capitale belge. L'immeuble dispose d'une superficie de 2 226 mètres carrés, complétée de 62 places de stationnement extérieur.

Pour MNK Partners, le montant total de l'acquisition (hors droits) s'élève à 2,15 millions d'euros, avec un taux de rendement de 9,58 %.

