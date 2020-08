MND : Mobilité : le spécialiste du transport par câble MND va construire le nouveau téléphérique de Huy

La ville de Huy, avec le soutien du Gouvernement wallon (Belgique), a confié à MND et ses partenaires (COP & PORTIER et BPC WALLONIE) la construction de son nouveau téléphérique urbain et touristique en lieu et place de l'existant. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement et de renforcement de l'activité touristique mené par la ville de Huy qui accueille chaque année plus de 70 000 touristes, sans compter les grands événements sportifs et culturels qui participent à son attractivité.

La construction du téléphérique de Huy fait appel aux technologies de transport par câble les plus récentes avec un soin tout particulier apporté à la conservation des éléments historiques du téléphérique actuel et à l'intégration de la nouvelle installation dans le respect de l'architecture du site du Fort de Huy, construit entre 1818 et 1823.

Le téléphérique est une installation de technologie va-et-vient, avec deux voies parallèles, sur lesquelles se déplacent les cabines entre l'Esplanade Batta (station en aval), la station intermédiaire du Fort et la station Sarte (station en amont). De conception moderne, les deux nouvelles cabines ont été dessinées suivant un design épuré qui évoque les cabines historiques. La surface largement vitrée valorise une vision panoramique des paysages survolés.

Entièrement automatisé, le nouveau téléphérique permet une gestion optimale des horaires et des départs. Il atteint une vitesse de près de 30 km/h.

Les travaux débuteront dès 2020 et seront réceptionnés en 2021. Le montant du projet s'élève à près de 8,3 M€, dont 5,3 M€ pour MND. Le contrat comprend également une période de 4 années de maintenance de l'appareil (dont 2 ans en tranche ferme) permettant de sécuriser un taux de disponibilité supérieur à 99% tout en assurant l'assistance du futur exploitant dans la prise en main de cette nouvelle solution de transport fiable et sécuritaire.

« Nous sommes très heureux de confier au constructeur français MND la réhabilitation de notre téléphérique, une installation iconique pour notre ville et les hutois. Le projet bénéficiera de toute l'expertise et de la technicité éprouvées du constructeur, et s'inscrira pleinement dans notre plan de renforcement de l'activité touristique pour notre territoire. », déclare Christophe Collignon, Bourgmestre de Huy.

Pour Nicolas Chapuis, Directeur du pôle transport par câble chez MND : « Notre proposition technique consiste à concilier des technologies novatrices de transport par câble dans le respect des éléments historiques existants pour une parfaite intégration dans l'environnement. Nous sommes fiers du partenariat à venir et nous sommes engagés dès maintenant pour la construction de cet équipement majeur pour l'attractivité de la ville de Huy.

Après notre récent succès auprès de la ville de Saint-Denis à La Réunion, notre groupe conforte son positionnement d'acteur majeur des solutions de transport par câble en milieu urbain et touristique, en alliant qualité, innovation et design, renforcé par notre alliance avec le groupe Bartholet. »

Caractéristiques techniques :

Téléphérique va-et-vient

2 cabines de 15 places, accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos

Vitesse de près de 30 km/h

Longueur de la ligne : 1 294 m

Dénivelé : 131 m

Capacité maximale par an : 785 000 passagers

Temps de parcours : 3,60 min

Exploitation possible avec ou sans cabinier

Exploitation 7 jours / 7 en exploitation saisonnière

A PROPOS DE MND

MND est un groupe industriel français spécialisé dans la mobilité et le transport par câble, les procédés de sécurisation, l'enneigement et les aménagements de loisirs. Avec 3 sites de production, 5 filiales de distribution internationales et 28 distributeurs dans le monde, MND est présent sur tous les grands marchés internationaux. Forts de leur alliance stratégique commerciale et industrielle, les groupes MND et Bartholet cumulent plus de 800 installations de transport par câble, pouvant transporter plus de 500 millions de passagers par an. MND compte 320 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com