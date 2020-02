MND : Innovation en montagne : produire une énergie propre grâce aux enneigeurs des domaines skiables

Le domaine skiable de La Thuile (Italie) est le premier au monde à avoir développé un programme hydroélectrique qui utilise son réseau de neige de culture pour produire une énergie propre et renouvelable. En 3 ans, le domaine skiable de La Thuile a ainsi produit plus 4,8 millions kWh (4,8 GWh) uniquement à partir de la force de l'eau qui circule dans son réseau de neige de culture. Un défi technique réussi qui montre une fois de plus que les exploitants de domaines skiables et les entreprises du secteur investissent et innovent sans cesse pour protéger la montagne où ils travaillent et vivent toute l'année.

Le système hydraulique développé utilise la force de l'eau qui circule dans le réseau de neige de culture de La Thuile pour faire tourner les deux turbines qui produisent l'électricité injectée ensuite sur le réseau électrique italien de Compagnia Valdostana delle Acque (CVA-Compagnie des eaux du val d'Aoste). Ce programme initié en 2016, a nécessité l'acquisition de deux turbines et des travaux d'aménagement dans les bâtiments. Il a été rentabilisé en seulement trois ans. Le système d'enneigement de La Thuile produit en moyenne 20% d'énergie de plus qu'il ne consomme pour alimenter en énergie les pompes, les compresseurs, les enneigeurs et bâtiments dédiés à la production de la neige de culture du domaine skiable.

Le groupe français MND via sa filiale SUFAG qui commercialise des solutions complètes d'enneigement, accompagne depuis le début de ce projet la société Funivie Piccolo San Bernardo, qui gère le domaine skiable de La Thuile. Les équipes techniques SUFAG ont eu pour mission de faire évoluer le logiciel de gestion du réseau de neige de culture pour qu'il intègre aussi des fonctions nécessaires à la production d'énergie propre via l'hydroélectricité.

Fort de ce succès et de ces trois années à mettre en œuvre le process avec les équipes techniques du domaine skiable de La Thuile, MND via sa filiale SUFAG, a développé aujourd'hui une véritable expertise sur le sujet de la production hydroélectrique via les réseaux de neige de culture. Mais son expertise s'étend également aux autres champs des EnR car l'entreprise a développé un procédé qui utilise aussi les réseaux de câbles électriques de ses systèmes d'enneigeurs pour acheminer l'énergie produite par des éoliennes ou des panneaux solaires installés sur des remontées mécaniques et des bâtiments pour l'acheminer jusqu'à des transformateurs afin qu'elle soit utilisée ou stockée.

Pour Xavier Gallot-Lavallée, président-directeur général de MND, le thème de la transition énergétique sur les activités en montagne est un enjeu majeur : « MND observe avec attention les tendances clés dans les domaines des changements climatiques. Il y a une demande claire pour changer et faire évoluer nos modèles vers encore plus de durabilité. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place une équipe dédiée et une nouvelle offre de services spécifiques pour accompagner nos clients des domaines skiables qui souhaitent intégrer un programme hydroélectrique en utilisant les réseaux de neige de culture pour produire une énergie propre et renouvelable ».

Cette innovation sera présentée dans le cadre du salon international des professionnels et de l'aménagement de la montagne MOUNTAIN PLANET à Alpexpo-Grenoble du 22 au 24 avril 2020 - www.mountain-planet.com

La Thuile possède aussi des panneaux solaires installés sur l'une de ses remontées mécaniques qui elle aussi produit une énergie propre. La station italienne de La Thuile compose, avec la station française de la Rosière, le domaine skiable interconnecté de San Bernardo. Plus d'infos : www.lathuile.it

