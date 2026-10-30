 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mme Shotwell, de SpaceX, annonce que 2 millions d'actions seront offertes aux comptes « Trump » des enfants
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 22:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX

SPCX.O , a déclaré vendredi dans un message publié sur X que plus de 2 millions d'actions de la société seront distribuées en décembre aux enfants éligibles par le biais des « comptes Trump ».

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce premier don d’actions, actuellement en cours de transfert vers un compte séquestre, sera destiné aux enfants âgés de 11 à 17 ans résidant dans des codes postaux où le revenu familial médian est inférieur ou égal à 57.000 dollars, a précisé Mme Shotwell

* Les enfants résidant dans des codes postaux dont la population est trop faible pour que des données sur le revenu familial médian puissent être communiquées seront également éligibles

* Les familles éligibles devraient recevoir un avis d’ici lundi, a-t-elle précisé

* Un don distinct devrait être finalisé dans les semaines à venir pour les enfants éligibles issus de familles de militaires en service à l’étranger, les enfants placés en famille d’accueil et les enfants dont le revenu familial est inférieur ou égal à 90.000 dollars, résidant dans des comtés éligibles du Texas

* Le directeur général Elon Musk a déclaré au début du mois que SpaceX et Tesla TSLA.O avaient formé des comités spéciaux pour étudier une fusion potentielle , bien qu’il ait précisé que ces comités ne se soient pas mis d’accord sur les conditions de la transaction et qu’ils ne le fassent peut-être jamais

Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
134,7200 USD NASDAQ -6,37%
TESLA
399,8100 USD NASDAQ -0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants à Varsovie devant la Cour constitutionnelle polonaise, le 30 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Pologne : la police bloque l'accès au Tribunal constitutionnel, au cœur d'une crise politique
    information fournie par AFP 30.10.2026 23:38 

    En Pologne, la crise politique autour du Tribunal constitutionnel s'est accélérée vendredi soir : la police s'est déployée dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, au cœur d'un bras-de-fer entre la droite nationaliste et l'actuel gouvernement centriste. ... Lire la suite

  • Fitch maintient la note A+ de la France mais abaisse sa perspective ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note A+ de la France mais abaisse sa perspective
    information fournie par AFP 30.10.2026 23:37 

    L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ mais a dégradé la perspective, de stable à négative, relevant une "détérioration" de la situation budgétaire et des taux d'emprunts. "Une croissance plus faible, ... Lire la suite

  • La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris
    Fitch maintient la note de la France à A+, abaisse sa perspective à négative
    information fournie par Reuters 30.10.2026 23:34 

    L'agence de notation ‌financière Fitch a maintenu vendredi à A+ la note de ​crédit de la France tout en abaissant sa perspective de stable à négative. "La perspective négative met en lumière une détérioration depuis notre ​examen d'août 2026 caractérisée par une ... Lire la suite

  • Donald Trump lors d'un meeting électoral, le 29 octobre 2026 à Rock Hill en Caroline du Sud (Etats-Unis) ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Fin de campagne fébrile pour Trump
    information fournie par AFP 30.10.2026 22:43 

    Les républicains "ont une chance" de gagner mardi les élections de mi-mandat, a assuré Donald Trump vendredi avant de partir pour un meeting en Floride. Mais les sondages, et la fébrilité du camp républicain, contredisent cet optimisme affiché. "Nous avons une ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 -18,21%
Pétrole Brent
117,55 +1,63%
CAC 40
7 969,42 0,00%
Or
3 875,36 -3,71%
TOTALENERGIES
85,43 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank