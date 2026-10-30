Mme Shotwell, de SpaceX, annonce que 2 millions d'actions seront offertes aux comptes « Trump » des enfants

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Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX

SPCX.O , a déclaré vendredi dans un message publié sur X que plus de 2 millions d'actions de la société seront distribuées en décembre aux enfants éligibles par le biais des « comptes Trump ».

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce premier don d’actions, actuellement en cours de transfert vers un compte séquestre, sera destiné aux enfants âgés de 11 à 17 ans résidant dans des codes postaux où le revenu familial médian est inférieur ou égal à 57.000 dollars, a précisé Mme Shotwell

* Les enfants résidant dans des codes postaux dont la population est trop faible pour que des données sur le revenu familial médian puissent être communiquées seront également éligibles

* Les familles éligibles devraient recevoir un avis d’ici lundi, a-t-elle précisé

* Un don distinct devrait être finalisé dans les semaines à venir pour les enfants éligibles issus de familles de militaires en service à l’étranger, les enfants placés en famille d’accueil et les enfants dont le revenu familial est inférieur ou égal à 90.000 dollars, résidant dans des comtés éligibles du Texas

* Le directeur général Elon Musk a déclaré au début du mois que SpaceX et Tesla TSLA.O avaient formé des comités spéciaux pour étudier une fusion potentielle , bien qu’il ait précisé que ces comités ne se soient pas mis d’accord sur les conditions de la transaction et qu’ils ne le fassent peut-être jamais