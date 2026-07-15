Mme Ruemmler, de Goldman, affirme qu'elle aurait dénoncé Epstein si elle avait eu connaissance de ses abus

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Kathy Ruemmler, conseillère juridique principale de Goldman Sachs GS.N , a déclaré mercredi devant une commission de la Chambre des représentants enquêtant sur Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné, que si elle avait su qu’il abusait de femmes ou de jeunes filles, elle l’aurait dénoncé aux forces de l’ordre.

"Premièrement, je n’ai constaté aucun signe de comportement criminel ou de faute quelconque de la part d’Epstein pendant la période où j’ai été en contact avec lui", a-t-elle déclaré dans son exposé introductif.

"Deuxièmement, si j’avais vu ou entendu quoi que ce soit suggérant qu’il abusait de femmes ou de jeunes filles, je l’aurais immédiatement dénoncé aux forces de l’ordre."