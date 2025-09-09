Mizuho rétrograde Pinnacle West Capital à "neutre" et réduit son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Le courtier Mizuho Securities réduit l'objectif de prix sur la société de services publics américaine Pinnacle West Capital PNW.N de 102 $ à 90 $, et rétrograde l'action de "surperformance" à "neutre"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 2,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Mizuho indique que si la croissance de la charge de PNW est soutenue par de grandes installations de fabrication et des centres de données, elle s'attend à ce que les retards réglementaires réduisent la plus grande partie de l'augmentation jusqu'en 2028/29

** Mizuho indique que l'action a sous-performé depuis le début de l'année par rapport à ses pairs, ajoutant que les actions subiront une pression accrue lorsque les investisseurs se tourneront vers 2026

** 5 des 16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, et 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 98 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 3,6 % depuis le début de l'année