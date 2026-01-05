Mizuho rétrograde Fortive à "sous-performance" ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels Fortive FTV.N chutent de 4 % à 53,2 $ dans les premiers échanges
** Mizuho rétrograde la société de "surperformance" à "sous-performance"
** Réduit l'objectif de cours de 54 $ à 51 $; le nouvel objectif représente une baisse de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage s'attend à un démarrage lent en 2026 pour plus de la moitié du portefeuille de FTV (gouvernement, médecine, commerce de détail/consommation) en raison des retards de financement et de l'incertitude persistante
