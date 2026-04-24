Mizuho relève son objectif de cours sur STMicroelectronics
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 16:56
Des résultats conformes et des prévisions solides
Le groupe franco-italien a dévoilé hier matin un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars pour un bénéfice par action (BPA) de 0,13 dollar au titre du premier trimestre. Ces chiffres sont globalement en ligne avec le consensus, qui tablait sur 3,04 milliards de dollars de revenus et 0,18 dollar de BPA.
Pour le deuxième trimestre, ST prévoit un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars, supérieur au consensus (3,2 milliards). Cela représente une progression séquentielle d'environ 12%, une performance supérieure à celle de son concurrent américain Texas Instruments, qui anticipe une hausse d'environ 8% sur la même période.
L'automobile et l'industrie se redressent
Selon Mizuho, la croissance devrait être principalement tirée par le segment automobile (attendu en hausse de plus de 10%), soutenu par une progression d'environ 5% des volumes de production de véhicules légers. Les activités industrielles devraient, quant à elles, croître d'environ 25% sur un trimestre, portées par une normalisation des stocks chez les clients.
Les catalyseurs de l'IA et de l'aérospatial
Les perspectives liées aux centres de données pour l'intelligence artificielle constituent un autre moteur clé. Les analystes estiment que l'augmentation du contenu par gigawatt pourrait permettre à l'entreprise de générer plus de 4 milliards de dollars de marché adressable additionnel par an.
Mizuho anticipe ainsi une croissance de plus de 50% sur un an des revenus liés à l'IA pour les centres de données en 2026. Des revenus dépassant 500 millions de dollars, soutenus par les solutions de puissance 800 volts et la photonique sur silicium (notamment pour Amazon Web Services dès le second semestre 2026).
Une expansion dans les satellites en orbite basse (LEO), avec deux clients majeurs devrait contribuer à environ 3 milliards de dollars de revenus cumulés entre 2026 et 2028.
Amélioration de la rentabilité
Sur le plan opérationnel, la marge brute du deuxième trimestre est attendue en hausse de 110 points de base, à 35,2%. Après avoir été pénalisé par une sous-utilisation des capacités au premier trimestre, le taux d'utilisation des usines devrait remonter à 80% au deuxième trimestre (contre 70% précédemment), avec une amélioration continue attendue au second semestre.
Performance boursière
Malgré un léger repli de 0,4% ce vendredi, le titre STMicroelectronics affiche un bond impressionnant de 14,4% cette semaine à la Bourse de Paris, signant la meilleure performance hebdomadaire du CAC 40.
Valeurs associées
|42,565 EUR
|MIL
|-0,60%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 16:56:00.
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